Колледжи и техникумы Новгородской области намерены ввести дистанционное обучение для иногородних студентов, однако не в условиях пандемии коронавируса, а на постоянной основе. "Дистанционники" смогут приезжать в учебное заведение исключительно для выполнения практической части программы. Об этом заявила министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова.
"Для СПО (среднего профессионального образования) дистанционное обучение — это шанс увеличить количество студентов. Планируем для ребят из других регионов организовать изучение теоретической части дистанционно, а уже на практическую часть приглашать их в Новгородскую область", — сказала министр.
Евгения Серебрякова добавила, что в ближайшее время будет сформирован список колледжей, участвующих в эксперименте. Вводить дистанционный формат обучения для иногородних студентов собираются уже с нового учебного года. Кроме того, власти Новгородской области рассмотрят возможность внедрения дистанционного обучения и в других направлениях.
"Дистанционное образование дает нам безграничные возможности предоставить одинаково хорошее образование и школьникам из городов, и тем, кто учится в отдаленных деревнях. Также это поможет решить проблему с нехваткой учителей в некоторых школах", — добавила Серебрякова.
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