В Великом Новгороде иногородних студентов будут обучать дистанционно

Колледжи и техникумы Новгородской области намерены ввести дистанционное обучение для иногородних студентов, однако не в условиях пандемии коронавируса, а на постоянной основе. "Дистанционники" смогут приезжать в учебное заведение исключительно для выполнения практической части программы. Об этом заявила министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова.

"Для СПО (среднего профессионального образования) дистанционное обучение — это шанс увеличить количество студентов. Планируем для ребят из других регионов организовать изучение теоретической части дистанционно, а уже на практическую часть приглашать их в Новгородскую область", — сказала министр.

Дистанционное обучение появится уже в новом учебном году

Евгения Серебрякова добавила, что в ближайшее время будет сформирован список колледжей, участвующих в эксперименте. Вводить дистанционный формат обучения для иногородних студентов собираются уже с нового учебного года. Кроме того, власти Новгородской области рассмотрят возможность внедрения дистанционного обучения и в других направлениях.