Водители и кондукторы в Красноярске наденут форму военных лет

В честь Дня Победы кондукторы и водители на двух красноярских маршрутах общественного транспорта наденут форму военных лет. Экипаж трамвая и троллейбуса будет работать в гимнастерках и пилотках, а борта машин украсят георгиевской лентой. Кроме того, в салоне транспорта представят фотогалерею участников Великой Отечественной войны.

Транспорт с портретами ветеранов выйдет на линию уже завтра, 7 мая

На окнах трамвая и троллейбуса разместят более 50 портретов и биографий красноярцев, которые героически прошли войну. Среди них будут и родственники сотрудников трамвайного депо. Сообщается, что транспорт выйдет на линию уже с завтрашнего дня, 7 мая. Троллейбус будет ходить по седьмому маршруту, а трамвай — по маршрутам №4, 5, 6 и 7. Бортовой номер трамвая — 251, а троллейбуса — 1033.

Где ещё украшают транспорт портретами ветеранов?

Идея с украшением общественного портретами ветеранов — не новая в России. Ранее в Ленинградской области вышли на маршруты автобусы с именами и фотографиями героев, сражавшихся за нашу Родину.