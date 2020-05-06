Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене

Жители Московской области старше 65 лет смогут купить медицинские маски по льготной цене. Однако отмечается, что совершить покупку они смогут только в аптечной сети "Мособлмедсервис", а количество приобретенных масок за месяц не должно превышать 30 штук.

Власти будут проверять наличие масок в аптеках

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, продавать маски пожилым людям по льготным ценам начнут уже с 15 мая. Для совершения покупки необходимо будет предъявить социальную карту жителя Московской области. Отмечается, что власти региона ежедневно будут проверять наличие масок в аптечной сети "Мособлмедсервис".

"У всех жителей региона должна быть возможность приобрести медицинскую маску в шаговой доступности от дома. Ежедневно проводится мониторинг наличия масок в аптеках, а также их запас на неделю. В случае возникновения сложностей мы помогаем организовать поставки", — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Обязательный масочный режим в Подмосковье

Напоминаем, что с 12 мая в Московской области начнёт действовать обязательный масочный режим. Жителей Подмосковья, которые заблаговременно не приобрели маски для лица, не будут пускать в общественный транспорт и магазины.