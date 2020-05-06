Жители Московской области старше 65 лет смогут купить медицинские маски по льготной цене. Однако отмечается, что совершить покупку они смогут только в аптечной сети "Мособлмедсервис", а количество приобретенных масок за месяц не должно превышать 30 штук.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, продавать маски пожилым людям по льготным ценам начнут уже с 15 мая. Для совершения покупки необходимо будет предъявить социальную карту жителя Московской области. Отмечается, что власти региона ежедневно будут проверять наличие масок в аптечной сети "Мособлмедсервис".
"У всех жителей региона должна быть возможность приобрести медицинскую маску в шаговой доступности от дома. Ежедневно проводится мониторинг наличия масок в аптеках, а также их запас на неделю. В случае возникновения сложностей мы помогаем организовать поставки", — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
Напоминаем, что с 12 мая в Московской области начнёт действовать обязательный масочный режим. Жителей Подмосковья, которые заблаговременно не приобрели маски для лица, не будут пускать в общественный транспорт и магазины.
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