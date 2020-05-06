Москвичи в соцсетях стали реже жаловаться на самоизоляцию

Москвичи стали реже жаловаться на режим самоизоляции, введённый в столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как заявил руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков на онлайн-конференции Urban Awards, количество постов в социальных сетях на эту тему снизилось с 1,5 млн до 750 тысяч в день.

"Для примера, в день жители Москвы пишут в соцсетях 750 тыс. постов про коронавирус, критикуя и обсуждая. А в начале самоизоляции было 1,5 млн постов. Сейчас меняется акцент, то есть люди уже смирились с самоизоляцией, понимают, что это ответственно, что это уже касается не каких-то абстрактных жителей, а их самих и их близких. И сейчас отмечается большой негатив к тем людям, которые нарушают режим самоизоляции, так как люди понимают, что чем больше кто-то нарушает, тем дольше все сидят дома", — заявил эксперт.

Москвичи стали ответственнее относиться к режиму самоизоляции

Как отмечает Сергей Капков, по данным исследований, 93% жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции, а 85% отказались от личного общения с пожилыми родственниками старше 65 лет. Кроме того, начали появляться новые социальные группы, например, владельцев домашних животных и любителей занятий спортом в онлайн-режиме.

Ранее Капков сообщал о том, что москвичи стали спокойнее воспринимать текущую ситуацию. В районных блогах поутихло всеобщее недовольство, и начались обсуждения бытовых аспектов жизни в самоизоляции, цифровых пропусков и социальной ответственности. По мнению эксперта, такая динамика наблюдается на фоне роста ответственности горожан.