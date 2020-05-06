В Татарстане с 6 мая появится новая цель для выхода из дома

В Татарстане уже с завтрашнего дня, 6 мая, появится новая причина для выхода из дома. Сообщается, что жителям региона разрешат посещать кладбища. Однако уточняется, что ходить на похороны или заниматься облагораживанием могил можно не чаще одного раза в неделю, а период действия пропуска — 1 час.

Как оформить пропуск для посещения кладбищ в Татарстане?

Соответствующее изменение в пропускной режим Татарстана уже внесено постановлением правительства республики. Как напоминает Министерство цифрового развития региона, ранее в пропускной системе для участия в похоронной процессии нужно было выбрать цель №4. Теперь под этим номером будет новая цель — "посещение кладбищ". Пропуск для выхода из дома в Татарстане можно оформить как на специализированном портале, так и посредством СМС-сообщений.

Текущая эпидемиологическая ситуация в республике

За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных в регионе составляет 1310 человек. От COVID-19 погибли 3 человека, а вылечились — 168 человек.