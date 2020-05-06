Как заявил президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, вопрос готовности системы здравоохранения России к массовой помощи пострадавшим "при различных чрезвычайных ситуациях" обсуждался на закрытом совещании на базе ОНФ задолго до пандемии коронавируса — в июне 2019 года.
Во время совещания, состоявшегося год назад, его участники пришли ко вполне ожидаемому выводу —
"к оказанию массовой помощи населению страны мы не готовы".
Одна из причин этого — оптимизация системы здравоохранения и, как следствие, сокращение медицинских кадров.
Как утверждает Леонид Рошаль, в тот момент ОНФ рекомендовал органам исполнительной власти подготовить материально-техническое и кадровое обеспечение на случай массового поступления пациентов в больницы. Помимо этого, необходимо было ещё тогда рассчитать количество коек в учреждениях здравоохранения — для того, чтобы ликвидировать медико-санитарные последствия чрезвычайной ситуации.
Леонид Рошаль жалеет о том, что заседание ОНФ прошло в закрытом режиме, а ведомства не выполнили рекомендации врачей.
"Честно говоря, локти себе кусаю, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме", — сказал президент Национальной медицинской палаты.
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