Пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову сообщает о том, что суточный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 7,9%. Показатель числа заболевших пневмонией и респираторного заболевания держится на стабильном уровне.
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% — тяжелых. Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны", — сказала Малинникова, которую цитирует пресс-служба.
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