В Минздраве прокомментировали прирост случаев заражения

Пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову сообщает о том, что суточный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 7,9%. Показатель числа заболевших пневмонией и респираторного заболевания держится на стабильном уровне.