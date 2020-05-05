В Пермском крае разразился скандал. Дело в том, что местные ритуальщики использовали для рекламы фотографию советского и российского актера Олега Табакова. Фирма объявила в своих социальных сетях о снижении цен на услуги, прикрепив фотографию надгробия с изображением умершего худрука МХТ им. А.П. Чехова.
Марина Зудина, вдова знаменитого актёра, намерена обратиться с этим вопросом к юристу. Тем не менее, она не исключает мирного решения конфликта. А директор ритуальной фирмы объяснил, что на фотографии изображён вовсе не Олег Табаков.
"Я не знаю, кто-то искусственно создал и ходит вокруг нас. Надо разобраться, посмотреть, в чём дело. На образце, который я делал, изображён мой родственник с согласия моей жены, не Табаков", — сообщил директор фирмы.
Как пишет "КП", надгробие с фотографией Олега Табакова украсило рекламный пост с информацией о скидках на памятники из гранита. После скандала представители фирмы удалили эту информацию.
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