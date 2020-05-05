Соболезнования родным академика Микрина выразил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика Евгения Микрина.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Тяжёлая болезнь оборвала жизнь выдающегося учёного, конструктора, крупного организатора", — сказано в сообщении.

Напомним, Евгений Микрин скончался в ночь на 5 мая на 65-м году жизни.