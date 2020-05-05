После 12 мая сроки проведения Единого государственного экзамена могут быть скорректированы.
Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без Единого государственного экзамена. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет", — пояснил глава Минпросвещения.
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