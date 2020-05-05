В Екатеринбурге расширят тестирование горожан на коронавирусную инфекцию. Как рассказал глава управления здравоохранения Денис Демидов, город готовится к запуску масштабного тестирования на COVID-19 среди сотрудников общественного транспорта и торговых центров. Это необходимо для понимания того, как коронавирус циркулирует по городу.
"Мы не зашли еще в эпидемический период, когда мы лечим пациентов с COVID-19 на дому, и сейчас стараемся максимально поместить заболевших людей и контактных в изоляцию и госпитализировать. Когда мы перейдем к [лечению на дому] - а для этого надо проработать вопросы контакта врача и пациента, их наблюдение, выписку и так далее. Когда мы на такой режим перейдем, тогда мы перейдем к массовому тестированию. Мы к этому готовимся, и понимаем, что когда коечный фонд иссякнет, надо будет переходить", — прокомментировал глава горздрава.
По словам Дениса Демидова, на данный момент у города нет необходимых условий для запуска массового тестирования на коронавирус. Екатеринбургу не хватает мощностей и медицинского персонала для осуществления этой инициативы.
"У нас просто нет столько медработников, чтобы каждого брать и тестировать. Это очень затратно. К тому же есть ситуации, когда человека протестировали, и вируса у человека в момент тестирования не было, а когда он вернулся домой, проехал в автобусе — он уже заразился", — заметил он.
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