Российские тг-каналы собирают деньги на горячее питание для медиков

Команда телеграм-канала "Медиатехнолог" запустила акцию "Telegram — врачам" и внесла первоначальный взнос в 100 тысяч рублей. К этой инициативе присоединились другие популярные телеграм-каналы и обычные пользователи приложения. С 1 по 5 мая им удалось собрать 870 тыс. рублей.

Цель — создать комфортные условия для работы врачей

Организаторы называют своей целью создание максимально комфортных условий для работы врачей, ежедневно ведущих бой за здоровье россиян. Партнерами акции стали рестораны "Oxus" и "Варламов есть", рестораны доставляют в больницы горячее питание для медиков, стоящих на передовой во время пандемии COVID-19.

Акция поможет не только врачам, но и ресторанному бизнесу, который в сложившихся условиях терпит убытки.

Организаторы начали переговоры с партнерами не только в пределах Москвы и Подмосковья, но и по всей России. Собрав миллион рублей, они смогут накормить более 4 тысяч работников медицины.