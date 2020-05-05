Министерство просвещения России рассматривает вопрос об отмене основного государственного экзамена для девятиклассников.

Об этом пятого мая рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам", — пояснил глава Минпросвещения.

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