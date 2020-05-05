В Калининграде более 350 медиков отказались работать во время пандемии

В Калининградской области около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала отказались работать в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что регион столкнулся с дефицитом медработников ещё до развития текущей ситуации. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", — сказал Кравченко.

В больницах работает много медиков старше 65 лет

Как сообщают РИА "Новости", все врачи и медсестры старше 65 лет могли уйти на больничный. Тем не менее многие из них остались работать в текущей ситуации.

"Конечно, дефицит персонала есть, люди работают на очень серьезном пределе. Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число среди заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника", — сказал Кравченко.

Почему калининградские медики отказываются работать?

Как сообщает НСН, ссылаясь на врача-физиотерапевта Семена Гальперина, калининградские медики отказались работать во время пандемии из-за того, что власти региона не обеспечили персоналу больниц необходимых условий работы. Известно, что почти во всех медицинских организациях региона есть заражённые коронавирусной инфекцией медики.