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Источник Правда.Ру

В Калининграде более 350 медиков отказались работать во время пандемии

Общество

В Калининградской области около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала отказались работать в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что регион столкнулся с дефицитом медработников ещё до развития текущей ситуации. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", — сказал Кравченко.

В больницах работает много медиков старше 65 лет

Как сообщают РИА "Новости", все врачи и медсестры старше 65 лет могли уйти на больничный. Тем не менее многие из них остались работать в текущей ситуации.

"Конечно, дефицит персонала есть, люди работают на очень серьезном пределе. Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число среди заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника", — сказал Кравченко.

Почему калининградские медики отказываются работать?

Как сообщает НСН, ссылаясь на врача-физиотерапевта Семена Гальперина, калининградские медики отказались работать во время пандемии из-за того, что власти региона не обеспечили персоналу больниц необходимых условий работы. Известно, что почти во всех медицинских организациях региона есть заражённые коронавирусной инфекцией медики.

"Прежде чем осуждать этих работников здравоохранения, необходимо понять, почему они решили уйти", — подчеркнул Семен Гальперин.

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Темы врачи медики больницы медработники семен гальперин александр кравченко калининградская область
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