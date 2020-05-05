Трое сотрудников российских средств массовой информации стали жертвами коронавируса нового типа.
Об этом рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом. Пандемия унесла жизни 55 журналистов в 23 странах. По данным Press Emblem Campaign, в Эквадоре от коронавируса скончались девять журналистов, в США — восемь, в Бразилии — четыре, в Великобритании и Испании — по три", — сообщил Соловьев.
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