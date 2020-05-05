Актриса Анастасия Самбурская во время своего общения с поклонниками в Instagram рассказала, почему никогда не будет отдыхать в России.
"Категорически нет. Люди узнают и очень часто ведут себя максимально беспородно. Фотографируют исподтишка, на вежливый отказ от фото устраивают истерику, зовут к себе за стол и искренне не понимают, почему ты не хочешь с ними "бухать". Для медийных личностей отдых в России — целое испытание, особенно для социопатов", — пояснила артистка.
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