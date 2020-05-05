Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях после пандемии

Специалисты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии станут особенно востребованы после окончания пандемии коронавируса. Как сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, на рынке труда потребуются антикризисные консультанты и консультанты по личным финансам.

Диджитал-профессии станут популярнее и востребованее из-за перехода компаний на "удалёнку"

В список профессий, которые станут популярнее после пандемии коронавируса, вошли эксперты по диджитализации процессов, SMM- и контент-менеджеры, а также программисты. Как поясняют специалисты, такой рост спроса на диджитал-профессии связан с будущим переходом большинства компаний на удалённый режим работы. Кроме того, для грамотной организации деятельности предприятий в онлайн-режиме потребуются специалисты по тайм-менеджменту.

Профессии, связывающие компанию и клиентов

Также вырастет спрос на профессии, которые являются непосредственным связующим звеном между компанией и клиентами. В этот список вошли работники колл-центров, курьеры и другие сотрудники служб доставки, а также сотрудники интернет-магазинов. Кроме того, после пандемии коронавируса увеличится количество обращений к психологам и специалистам по бытовым услугам (например, к сантехникам).