Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и близким заместителя гендиректора — генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгения Микрина, который скончался на 65-м году жизни.

"В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех — его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу", — сообщил Рогозин.