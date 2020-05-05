Сегодня, 5 мая, оперативный штаб Псковской области обсудит возможность частичного снятия ограничительных мер, введённых для противодействия коронавирусной инфекции. Об этом в своём Instagram-аккаунте заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Но это будет большой аванс дисциплинированности, осторожности и здравому смыслу", — отметил глава области.
Как заявил Михаил Ведерников, Псковская область успешно справилась с первыми двумя этапами распространения коронавирусной инфекции. Регион сумел противостоять привозным случаям и локализовал очаги заражения.
"Начался новый этап, когда в основном мы имеем дело с бытовым распространением COVID-19. Если люди массово выходят на улицу, собираются в общественных местах, не соблюдают меры безопасности, инфицирование происходит бесконтрольно. Практически невозможно вычислить контактную группу, найти и изолировать источник заболевания", — заявил губернатор области.
По словам Михаила Ведерникова, ситуация развивается гораздо оптимистичнее, чем прогнозировали ранее. Региону удалось избежать негативного сценария, однако "баланс остаётся очень хрупким".
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#Псковскаяобласть успешно прошла первые два этапа распространения #коронавирус🦠. Мы справились с привозными случаями, и что самое главное — получилось локализовать все возникшие за последние месяцы очаги заболевания. Начался новый этап, когда в основном мы имеем дело с бытовым распространением #COVID19. Если люди массово выходят на улицу, собираются в общественных местах, не соблюдают меры безопасности, инфицирование происходит бесконтрольно. Практически невозможно вычислить контактную группу, найти и изолировать источник заболевания. ЦИФРЫ БУДУТ РАСТИ В АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ!!! Нужно понимать, что потенциального носителя крайне сложно определить, когда люди заражаются от поручней на мостах, в парках, в общественных местах, от контактов в магазинах 🔍. Начался самый сложный этап, когда риски поддаются контролю исключительно при условии соблюдения жителями всех рекомендаций. Поэтому ещё раз всех призываю, друзья, соблюдайте все профилактические меры, оставайтесь бдительными, не обманывайтесь текущей статистикой #регион60 на фоне других субъектов. Нам удалось избежать негативного сценария. Пока… Сейчас мы идём лучше прогнозов. Но, баланс остаётся очень хрупким. Прошу вас, не усугубляйте, не рушьте его🙏. Завтра на #ОперШтабе обсудим возможность снятия ряда ограничительных мер. Но, это будет большой аванс дисциплинированности, осторожности и здравому смыслу. #СпасибоВсемКтоСидитДома #СпасибоВрачам #ВместеСправимся #БудьтеЗдоровы #Безопасность #ПредупрежденВооружён #НАШИ🇷🇺 #MV007🇷🇺
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