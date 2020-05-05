Власти Псковской области обсудят возможность снятия ряда ограничений

Сегодня, 5 мая, оперативный штаб Псковской области обсудит возможность частичного снятия ограничительных мер, введённых для противодействия коронавирусной инфекции. Об этом в своём Instagram-аккаунте заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Но это будет большой аванс дисциплинированности, осторожности и здравому смыслу", — отметил глава области.

Псковская область успешно справляется с коронавирусной инфекцией

Как заявил Михаил Ведерников, Псковская область успешно справилась с первыми двумя этапами распространения коронавирусной инфекции. Регион сумел противостоять привозным случаям и локализовал очаги заражения.

"Начался новый этап, когда в основном мы имеем дело с бытовым распространением COVID-19. Если люди массово выходят на улицу, собираются в общественных местах, не соблюдают меры безопасности, инфицирование происходит бесконтрольно. Практически невозможно вычислить контактную группу, найти и изолировать источник заболевания", — заявил губернатор области.

По словам Михаила Ведерникова, ситуация развивается гораздо оптимистичнее, чем прогнозировали ранее. Региону удалось избежать негативного сценария, однако "баланс остаётся очень хрупким".