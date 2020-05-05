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Источник Правда.Ру

Фестиваль современного искусства в России впервые пройдёт онлайн

Общество

Международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend впервые состоится в России в онлайн-формате. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля, его темой станет "Искусство на расстоянии".

"С 5 по 7 июня 2020 года пройдёт EverArt Weekend — международный фестиваль современного искусства, организованный арт-агентством Everal. Экспозиции и события будут доступны в Сети, центральной площадкой фестиваля станет сервис "Яндекс.Коллекции", — говорится в сообщении пресс-службы.

Программа международного онлайн-фестиваля

Программа для онлайн-фестиваля планируется очень насыщенной. Гости мероприятия смогут совершить виртуальную прогулку по студиям художникам, встретиться с галеристами в режиме онлайн, пообщаться со звёздами арт-сцены, а также посетить выставку фото- и видеоработ.

Как рассказывает организатор фестиваля EverArt Weekend Люси Виноград, главная цель мероприятия — сделать современное искусство понятным и доступным для каждого. Помимо этого, она уверена, что режим самозоляции и онлайн-формат поспособствуют увеличению количеству гостей мероприятия.

Темы онлайн everart weekend фестиваль люси виноград современное искусство
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