Власти Курганской области бесплатно раздадут скот жителям региона

В середине мая власти Курганской области начнут бесплатную раздачу скота жителям региона, которые пострадали от пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в Instagram. По его словам, в первую очередь эта поддержка будет оказываться жителям региона, которые потеряли работу, а также малообеспеченным людям.

Два поросёнка, телёнок или семенной картофель

Отмечается, что жителям региона предоставят на выбор двух поросят или телёнка с запасом кормов. Помимо скота курганцы смогут забрать свою помощь в виде семенного картофеля. Однако о том, что выбрать жителям квартир, не имеющим возможности завести поросёнка или высадить картофельное поле, губернатор не упомянул.

"Конкретные категории, критерии и порядок предоставления такой поддержки будут отработаны за майские праздники", — подчеркнул Вадим Шумков.

Общественные работы для финансово пострадавших курганцев

В качестве дополнительной меры помощи власти Курганской области пообещали развернуть в мае дополнительные общественные работы по благоустройству территории. На их проведение из регионального бюджета выделят около 25 миллионов рублей. Отмечается, что финансово пострадавшие курганцы смогут принять участие в них и заработать деньги.