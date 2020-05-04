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Источник Правда.Ру

Власти Курганской области бесплатно раздадут скот жителям региона

Общество

В середине мая власти Курганской области начнут бесплатную раздачу скота жителям региона, которые пострадали от пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в Instagram. По его словам, в первую очередь эта поддержка будет оказываться жителям региона, которые потеряли работу, а также малообеспеченным людям.

Два поросёнка, телёнок или семенной картофель

Отмечается, что жителям региона предоставят на выбор двух поросят или телёнка с запасом кормов. Помимо скота курганцы смогут забрать свою помощь в виде семенного картофеля. Однако о том, что выбрать жителям квартир, не имеющим возможности завести поросёнка или высадить картофельное поле, губернатор не упомянул.

"Конкретные категории, критерии и порядок предоставления такой поддержки будут отработаны за майские праздники", — подчеркнул Вадим Шумков.

Общественные работы для финансово пострадавших курганцев

В качестве дополнительной меры помощи власти Курганской области пообещали развернуть в мае дополнительные общественные работы по благоустройству территории. На их проведение из регионального бюджета выделят около 25 миллионов рублей. Отмечается, что финансово пострадавшие курганцы смогут принять участие в них и заработать деньги.

 
 
 
 
 
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В продолжение темы оказания помощи. С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля либо двух поросят или телёнка с запасом кормов. ⠀ Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия. ⠀ Категории получателей будут определяться, исходя из складывающейся ситуации, чтобы в первую очередь подстраховать тех, кто потерял работу, либо работает, но относится к малообеспеченным. ⠀ Постараемся при выдаче такой помощи проработать с предприятиями-переработчиками вопрос выкупа картофеля либо животных, с оплатой по сложившейся цене. ⠀ Конкретные категории, критерии и порядок предоставления такой поддержки будут отработаны за майские праздники. ⠀ По завершению за разъяснениями обращаться нужно будет в органы социальной защиты по месту вашего проживания. Они будут формировать списки нуждающихся в такой форме поддержки. Также в эту работу обязательно будут вовлечены главы муниципалитетов. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь людьми.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

Темы скот помощь теленок поросята вадим шумков семенной картофель курганская область
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