В центре Санкт-Петербурга трое блогеров пожарили шашлык

На Сенной площади в центре Санкт-Петербурга трое блогеров устроили "привал", разложили мангал и пожарили шашлык. Затем они станцевали с шампурами. Соответствующее видео было опубликовано блогерами в Instagram.

Теперь ими заинтересовалась полиция. Правоохранители начали проверку "ивента". Пользователи соцсетей не оценили проделку блогеров, многие обвинили их в безответственном отношении к ситуации.