В Челябинской области с 12 мая введут обязательный масочный режим

С 12 мая в Челябинской области введут обязательный масочный режим. Губернатор региона Алексей Текслер совершил визит на "промышленную площадку по производству медицинских масок", после чего его пресс-служба выпустила соответствующее заявление. По словам главы Челябинской области, масок собственного производства хватит для наполнения аптек региона.

"В этом есть полная необходимость, так как принято решение с 6 мая на территории области в рекомендательном характере установить масочный режим", — говорится в сообщении на сайте губернатора.

Когда ношение масок станет обязательным?

Отмечается, что "рекомендательный характер" после 12 мая станет "обязательным". Носить маски обяжут всех жителей Челябинской области.