600 тысяч россиян подали заявки на участие в акции "Бессмертный полк"

Более 600 тысяч россиян подали заявки на участие в акции "Бессмертный полк", которая в этом году пройдёт в онлайн-формате. Напомним, регистрацию для участия в виртуальном шествии открыли всего неделю назад.

Как подать заявку на участие в акции?

В связи с переводом акции в онлайн-формат пришлось немного скорректировать её правила. Теперь от участников не требуют обязательного наличия фотографии героя — при регистрации это поле можно просто оставить пустым. Помимо этого, теперь заявку на участие можно заполнить без указания степени родства представляемого ветерана, а также даты рождения и смерти.

Где можно будет посмотреть виртуальный "Бессмертный полк"?

Мероприятие будет транслироваться на множестве виртуальных площадок. Герои "Бессмертного полка" появятся на медиаэкранах и в социальных сетях. Кроме того, акцию будут транслировать крупнейшие онлайн-кинотеатры, телеканалы, а также официальный портал акции "Бессмертный полк".