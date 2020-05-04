Названа главная идея фильма "Шугалей"

Режиссер Денис Нейманд, снявший скандальный фильм "Шугалей", рассказал о главной идее своей картины.

По его словам, в основу фильма легла история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых боевики ПНС Ливии незаконно удерживают в частной тюрьме "Митига". Нейманд заявил, что своим фильмом хотел помочь им.