Режиссер Денис Нейманд, снявший скандальный фильм "Шугалей", рассказал о главной идее своей картины.
По его словам, в основу фильма легла история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых боевики ПНС Ливии незаконно удерживают в частной тюрьме "Митига". Нейманд заявил, что своим фильмом хотел помочь им.
"Любовь к Родине — это помощь своим людям. Не просто слова, а именно действие: сопереживание, сотрудничество", — пояснил режиссер.
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