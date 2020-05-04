Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московские школьники получат итоговые оценки за учебный год раньше, чем обычно. Сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщает, что оценки в дневниках будут стоять уже 15 мая. А с 18 мая в столичных школах продолжатся дистанционные занятия, посещать которые можно по желанию.

Как пройдут последние занятия в онлайн-формате?

В сообщении отмечается, что дистанционные уроки у московских школьников отменены до 11 мая. С 12 до 15 мая занятия будут проходить в формате онлайн-консультаций — без домашних заданий и выставления оценок. Ученики девятых и одиннадцатых классов будут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ дистанционно — занятия для них пройдут с 18 по 29 мая.

Эпидемиологическая ситуация в Москве

Московские школы перешли на дистанционное обучение с 21 марта в рамках мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 5 795 случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных в Москве достигло 74 401 человека.