Московские школьники получат итоговые оценки за учебный год раньше, чем обычно. Сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщает, что оценки в дневниках будут стоять уже 15 мая. А с 18 мая в столичных школах продолжатся дистанционные занятия, посещать которые можно по желанию.
В сообщении отмечается, что дистанционные уроки у московских школьников отменены до 11 мая. С 12 до 15 мая занятия будут проходить в формате онлайн-консультаций — без домашних заданий и выставления оценок. Ученики девятых и одиннадцатых классов будут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ дистанционно — занятия для них пройдут с 18 по 29 мая.
Московские школы перешли на дистанционное обучение с 21 марта в рамках мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 5 795 случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных в Москве достигло 74 401 человека.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.