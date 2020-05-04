Владимир Соловьев вспомнил, когда в последний раз дрался

Телеведущий Владимир Соловьев, который недавно угрожал журналисту Василию Уткину, рассказал, что дрался в последний раз ещё в начале 2000-х.

"Недавно, я же всё время тренируюсь. Если настоящая, то не знаю. В последний раз я дрался в начале 2000-х, я защищал — парней избивали", — отметил Соловьев Тине Канделаки.

Также телеведущий подчеркнул, что Уткину "пришлось бы несладко" в 90-е годы, если бы он тогда говорил то же, что и сейчас.