В "Ростехе" рассказали о 500 процентной наценке на материалы для масок

В госкорпорации "Ростех" сообщили агентству РИА "Новости" о наценках на материалы для производства медицинских масок и костюмов. Цена завышена до 500% на фоне ажиотажа.