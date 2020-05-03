В госкорпорации "Ростех" сообщили агентству РИА "Новости" о наценках на материалы для производства медицинских масок и костюмов. Цена завышена до 500% на фоне ажиотажа.
"Стоимость материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд — ред.), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке в пять раз — до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса", — сообщили в "Ростехе".
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.