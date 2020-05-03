Уткин назвал ответившую ему депутата Госдумы "глупой"

Журналист Василий Уткин отреагировал на критику депутата Госдумы Ирины Гусевой, которая обвинила его в отсутствии патриотизма из-за оскорбления жителей Волгограда.

Напомним, ранее Уткин ответил на вопрос, почему он никогда не комментирует матчи волгоградского "Ротора". По его словам, Волгоград — это "город гопников".