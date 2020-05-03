Журналист Василий Уткин отреагировал на критику депутата Госдумы Ирины Гусевой, которая обвинила его в отсутствии патриотизма из-за оскорбления жителей Волгограда.
Напомним, ранее Уткин ответил на вопрос, почему он никогда не комментирует матчи волгоградского "Ротора". По его словам, Волгоград — это "город гопников".
"Депутат глупа, ничего не попишешь. Распространенная хренотень", — ответил журналист Гусевой.
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