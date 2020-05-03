В России начали появляться подпольные бары

В Санкт-Петербурге некоторые бары продолжают подпольно работать, чтобы сохранить свой бизнес.

"Вся выручка идет на заработную плату сотрудникам, закупки и аренду. Прибыль сократилась почти на 70 процентов, но это не так критично, как закрытие", — рассказал один из владельцев подпольного бара.

В подобные заведения пускают только "своих". Клиентов просят рассчитываться только наличными, а также не афишировать свое посещение бара.