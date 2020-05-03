Телеведущая Ксения Собчак обвинила Алексея Навального в организации против неё кампании "клеветы и лжи". Она утверждает, что методы оппозиционера не лучше тех, которыми пользуются федеральные СМИ.

"Мои слова тут же вырываются из контекста и вот уже "злая Собчак упрекает людей в том, что они проедят деньги". Пирожок готов", — утверждает Собчак.

"Важно врать искусно переплетая вымысел и правду чтобы уничтожить всех, кто не дай бог, имеет либеральные взгляды, но не согласен с Верховным Оппозиционером", — добавила телеведущая.