Телеведущая Ксения Собчак обвинила Алексея Навального в организации против неё кампании "клеветы и лжи". Она утверждает, что методы оппозиционера не лучше тех, которыми пользуются федеральные СМИ.
"Мои слова тут же вырываются из контекста и вот уже "злая Собчак упрекает людей в том, что они проедят деньги". Пирожок готов", — утверждает Собчак.
"Важно врать искусно переплетая вымысел и правду чтобы уничтожить всех, кто не дай бог, имеет либеральные взгляды, но не согласен с Верховным Оппозиционером", — добавила телеведущая.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.