Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко заявил, что итальянский сценарий распространения COVID-19 мало чем схож с российским. Об этом пишет телеканал "360".

"Если взять Италию — ведь там тоже выраженное региональное развитие. Абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере Италии и более мягким течением на юге. Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся", — отметил он.