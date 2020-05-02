Фильм "Шугалей" вышел в топ на пиратских сайтах

Остросюжетный фильм "Шугалей" сразу после премьеры на телевидении был залит на пиратский сайт Rutor и ряд других площадок, где мгновенно попал на верхнюю строчку рейтингов.

В пятницу, 1 мая на телеканале НТВ вышла премьера боевика "Шугалей", снятого в жанре художественной документалистики. Всего за сутки пиратская копия картины оказалась в списках контента на крупнейших интернет-площадках. Впрочем, создателей фильма это не удивило — события, происходящие в картине, нашли отклик у зрителей. Все ситуации и поворотные моменты картины не выдуманы — они реальны, происходят здесь и сейчас с нашими соотечественниками, попавшими в плен к ливийским террористам.

Времени на съемки фильма "Шугалей" было мало — съемочной группе поставили узкие рамки, в результате чего картина была отснята всего за 48 дней. Работа происходила в двух странах, задействованы были как российские актеры, так и зарубежные. Несмотря на присутствие художественных деталей, авторы старались создать качественное и максимально достоверное кино, о чем сообщил продюсер Сергей Щеглов.

Пандемия коронавируса не стала причиной задержки премьеры фильма, так как от быстроты распространения информации может зависеть судьба двух плененных российских социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Интерес к картине оказался достаточно большим. Доказательством этого является быстрое появление картины на пиратских торрент-площадках, одной из которых стал Rutor. Впрочем, вскоре лента "Шугалей" будет доступна и на легальных платформах — крупных онлайн-кинотеатрах.