Сенатор предположил открытие черноморских курортов в сентябре

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский посчитал, что российские курорты не откроются до конца лета, но, возможно осенью будет шанс успеть отдохнуть.

"Думаю, до конца лета открытие наших черноморских курортов маловероятно. Но сентябрь-октябрь — это уже реально", — сказал он РИА Новости.

Сенатор также напомнил, что сентябрь и октябрь это отличное время для отдыха на море.