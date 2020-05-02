Данные из приложений Яндекса зафиксировали соблюдение самоизоляции

Из данных "Яндекса" следует, что индекс самоизоляции в Москве находится на уровне 3,7. Это значит, что большая часть жителей столицы сидят дома.

В конце марта компания сообщила о том, что начала использовать обезличенные данные из приложений "Яндекса" для оценки уровня самоизоляции жителей городов. Если индекс показывает отметку 0, значит на улицах много людей, а если 5 — практически все находятся в зданиях.