Народная артистка России Татьяна Васильева сама покинула больницу, не дождавшись приема. Актриса заявила, что будет лечиться дома. Об этом она рассказала ТАСС.
"Пока болею. Не очень хорошо себя чувствую. Я уехала домой, дома сама лечусь", — пояснила Васильева.
Актриса рассказала, что медики не успели поставить ей диагноз, поскольку она сама ушла из больницы.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.