Актриса Татьяна Васильева ушла из больницы и будет лечиться дома

Народная артистка России Татьяна Васильева сама покинула больницу, не дождавшись приема. Актриса заявила, что будет лечиться дома. Об этом она рассказала ТАСС.

"Пока болею. Не очень хорошо себя чувствую. Я уехала домой, дома сама лечусь", — пояснила Васильева.

Актриса рассказала, что медики не успели поставить ей диагноз, поскольку она сама ушла из больницы.