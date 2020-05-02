Онлайн-табло аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге информирует о прибытии самолета из Индии в 09:58.
Вывозной рейс выполнялся авиакомпанией "Аэрофлот" и следует по маршруту Дели-Санкт-Петербург-Москва.
По информации пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга, в субботу также ожидается прибытие рейса из Пхукета. Предполагается, что обоими вывозными рейсами в Россию вернутся около 220 человек.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.