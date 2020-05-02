Главный врач больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются врачи в условиях коронавирусной пандемии.
По словам медика, самое трудное — это постоянно находиться в костюмах, которые мешают выполнять привычные действия. Например, для того, чтобы сделать укол, медсестре нужно надеть перчатки. И не одну пару, а две или три!
Погонин рассказал, что другая популярная проблема в том, что пациенты могут тебя не узнать.
"Мы же все для них на одно лицо — в масках, очках. Разве что по глазам различают", — сказал врач.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.