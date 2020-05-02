Врач рассказал о необычных условиях работы во время коронавируса

Главный врач больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются врачи в условиях коронавирусной пандемии.

По словам медика, самое трудное — это постоянно находиться в костюмах, которые мешают выполнять привычные действия. Например, для того, чтобы сделать укол, медсестре нужно надеть перчатки. И не одну пару, а две или три!

Погонин рассказал, что другая популярная проблема в том, что пациенты могут тебя не узнать.