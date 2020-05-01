Социолог: кризис больше всего скажется на городах-милионниках

Чем дольше люди сидят дома, чем дольше остановлены все возможные процессы, тем серьезнее будет кризис в России. Он коснется в основном сферы услуг.

Своим видением ситуации поделилась профессор социологических наук Светлана Барсукова. Она пояснила, что пока люди не имеют работы, их покупательская способность падает, в результате чего больше других страдает сфера обслуживания.

История кризисов в России

Социолог напомнила о кризисах, которые накрывали Россию раньше. Так, в 90-х годах случился тотальный кризис, который затронул все слои населения. Обогатиться смогло небольшое количество людей, которых сейчас называют олигархами.

"Дальше кризис 1998 года. Он в первую очередь затронул финансовый сектор, а не промышленный. И тогда именно промышленный капитал быстрее всех встал на ноги. Дальше кризис 2008 года. Он очень сильно затронул промышленность страны. Но тогда в основном пострадали люди, проживающие в моноотраслевых городах, где вся жизнь и была завязана на какой-то промышленный объект".

Кризис-2020

Сейчас же основными пострадавшими от кризиса будут те, кто работает в сфере услуг — гостиницы, общественное писание, туризм, индустрия развлечений.