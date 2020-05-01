Чем дольше люди сидят дома, чем дольше остановлены все возможные процессы, тем серьезнее будет кризис в России. Он коснется в основном сферы услуг.
Своим видением ситуации поделилась профессор социологических наук Светлана Барсукова. Она пояснила, что пока люди не имеют работы, их покупательская способность падает, в результате чего больше других страдает сфера обслуживания.
Социолог напомнила о кризисах, которые накрывали Россию раньше. Так, в 90-х годах случился тотальный кризис, который затронул все слои населения. Обогатиться смогло небольшое количество людей, которых сейчас называют олигархами.
"Дальше кризис 1998 года. Он в первую очередь затронул финансовый сектор, а не промышленный. И тогда именно промышленный капитал быстрее всех встал на ноги. Дальше кризис 2008 года. Он очень сильно затронул промышленность страны. Но тогда в основном пострадали люди, проживающие в моноотраслевых городах, где вся жизнь и была завязана на какой-то промышленный объект".
Сейчас же основными пострадавшими от кризиса будут те, кто работает в сфере услуг — гостиницы, общественное писание, туризм, индустрия развлечений.
"Это история городов-миллионников и столиц, где на эти услуги и предъявлялся основной платежеспособный спрос. Получается, что этот сектор, связанный с кризисом услуговой сферы, более всего будет ощутим в городах-миллионниках и в столицах. И в основном этот спрос предъявляли люди, относяиеся условно к среднему классу. Аниматоров не приглашали в семьи бедных людей. Туризм не интересовал бедные слои населения. Бедные люди не ходили в кафе и рестораны. Бедные люди не были клиентами салонов красоты, разных развлекательных мероприятий и тому подобное. В первую очередь обнищание среднего класса и окажет влияние на падение платежеспособного спроса в услуговой сфере. Богатые люди не спасут эту ситуацию. Они не заполонят физически своими телами всю эту услуговую сферу", — подчеркнула Барсукова.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.