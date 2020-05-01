Большинство москвичей празднуют Первомай дома

Компания "Яндекс", публикующая информацию об индексе самоизоляции в крупных городах России, пришла к выводу о том, что большинство москвичей празднуют Первомай дома. В 15:00 индекс самоизоляции в столице составлял 3,5 балла, а накануне - всего 2,7 балла.

Ряд городов Подмосковья демонстрируют такой же показатель самоизоляции, что и Москва. В Лобне, Фрязине и Люберцах он составляет 3,5 балла. В Королёве, Электростали, Лыткарине, Красногорске и Одинцове - 3,4 балла. Значительно меньше он в Ногинске (2,6), Наро-Фоминске (2,7), Солнечногорске (2,7) и Пушкине (2,7).

Что такое индекс самоизоляции?

Индекс самоизоляции - это показатель, который рассчитывается на основании данных об использовании различных сервисов "Яндекса". Он сравнивает активность горожан в период самоизоляции и в аналогичный период до наступления пандемии и введения ограничений.

Шкала индекса самоизоляции - пятибалльная. Нулевой показатель означает, что на улицах города находится много людей. А максимальный уровень указывает на то, что все горожане сидят по домам.