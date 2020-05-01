В Ленинградской области запустили автобусы с портретами ветеранов

В Ленинградской области стартовала акция в честь 75-летия Великой победы. На автобусах, курсирующих по региону, появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Инициатором патриотической акции выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Проводим акцию. Дорогие лица наших ветеранов в дни празднования Победы — на ленинградских автобусах! Спасибо за Победу, за труд, за вашу память”, — написал Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте.

Первые автобусы с портретами ветеранов уже вышли на свои маршруты

В организованной губернатором акции приняли участие главные региональные перевозчики. Первые автобусы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны уже курсируют по своим маршрутам.

Александр Дрозденко опубликовал фотографии участвующих в акции автобусов в своём официальном Instagram-аккаунте. Подписчики губернатора положительно отнеслись к такой инициативе и оставили множество позитивных комментариев.