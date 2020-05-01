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Источник Правда.Ру

В Ленинградской области запустили автобусы с портретами ветеранов

Общество

В Ленинградской области стартовала акция в честь 75-летия Великой победы. На автобусах, курсирующих по региону, появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Инициатором патриотической акции выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Проводим акцию. Дорогие лица наших ветеранов в дни празднования Победы — на ленинградских автобусах! Спасибо за Победу, за труд, за вашу память”, — написал Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте.

Первые автобусы с портретами ветеранов уже вышли на свои маршруты

В организованной губернатором акции приняли участие главные региональные перевозчики. Первые автобусы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны уже курсируют по своим маршрутам. 

Александр Дрозденко опубликовал фотографии участвующих в акции автобусов в своём официальном Instagram-аккаунте. Подписчики губернатора положительно отнеслись к такой инициативе и оставили множество позитивных комментариев.

"Поддерживаю! Хорошая идея! Важно, чтобы наши дети и внуки помнили!", - написал один из комментаторов.

 
 
 
 
 
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Проводим акцию. Дорогие лица наших ветеранов в дни празднования Победы - на ленинградских автобусах! Спасибо за Победу, за труд, за вашу память! P.S. портреты размещены с согласия ветеранов. #победа #ленобласть #дрозденко

Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au)

Темы вов автобусы ветераны александр дрозденко ленинградская область
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