Жителям Подмосковья раздают маски на остановках и в автобусах

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области начало раздавать маски жителям Подмосковья. Как сообщила первый замминистра транспорта региона Анна Кроткова, сотрудники ведомства выдают средства защиты на остановках и в автобусах при проверках цифровых пропусков.

"При проверке пассажиров на наличие цифрового пропуска, наши инспекторы вручают на остановках и в транспорте маски тем жителям, у которых их нет. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Московской области ношение масок при выходе на улицу, в том числе при поездках в общественном транспорте, станет обязательным. Это требование Роспотребнадзора. Мы призываем всех пассажиров заранее подготовиться к этому требованию и обязательно носить маски в транспорте и на остановках", — приводит слова Кротовой пресс-служба министерства.

Минтранспорта и Росгвардия ежедневно проверяют наличие пропусков у жителей Подмосковья

Министерство транспорта Московской области совместно с Росгвардией ежедневно проводят проверки наличия цифровых пропусков у жителей Подмосковья. Помимо этого, они контролируют соблюдение социальной дистанции. Пассажиров также информируют о требованиях по ношению медицинских масок.

По данным оперативного штаба, в Подмосковье за минувшие сутки выявили 797 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в регионе достигло отметки в 12 507 человек.