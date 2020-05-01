Рейс для вывоза россиян из Вьетнама запланирован на 4 мая

Генконсульство РФ в Хошимине сообщило о том, что из вьетнамского города Камрань авиакомпания "Аврора" совершит вывозной рейс для доставки россиян во Владивосток.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса № SHU5493 "Камрань — Владивосток" запланирован на 4 мая 2020 в 22.30", — сообщило генконсульство в Telegram.

Сообщается, что зарегистрироваться на рейс могут жители всех регионов России.