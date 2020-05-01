Генконсульство РФ в Хошимине сообщило о том, что из вьетнамского города Камрань авиакомпания "Аврора" совершит вывозной рейс для доставки россиян во Владивосток.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса № SHU5493 "Камрань — Владивосток" запланирован на 4 мая 2020 в 22.30", — сообщило генконсульство в Telegram.
Сообщается, что зарегистрироваться на рейс могут жители всех регионов России.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.