Главврач больницы в Коммунарке переживает из-за майских праздников

По словам главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, в Москве и области пока не наступил пик заражений коронавирусом, что вызывает тревогу у врачей в связи с наступающими праздниками.

"Если не будет соблюдаться самоизоляция (это будет понятно в середине мая), мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных спустя пять-десять дней", — сказал врач в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Проценко также отметил, что россияне уже устали от режима самоизоляции, и могут поддаться соблазну отметить майские праздники на улицах большими компаниями.