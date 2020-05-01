В Башкирии ограничили передвижение между городами и районами

В Башкирии начали действовать поправки в указ главы республики Радия Хабирова о введении в регионе режима повышенной готовности. Министерству внутренних дел Башкирии поручили ограничить передвижение между городами и районами республики.

"Ограничить пропуск служебного и личного транспорта граждан, въезжающих на территорию муниципальных районов и городских округов региона и не зарегистрированных на данных территориях", — говорится в документе.

Кто сможет перемещаться между городами и районами Башкирии?

Отмечается, что это правило будет действовать не для всех жителей республики. Между городами и районами смогут передвигаться те жители региона, у которых есть специальные пропуска или заявления о прерывании режима самоизоляции для поездки "туда-обратно" к загородным жилым домам, а также садовым, огородным и дачным участкам. При этом у каждого жителя Башкирии при поездке должен иметься с собой документ, удостоверяющий личность.