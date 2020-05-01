Сайт стопкоронавирус.рф провел опрос среди жителей России на тему их планов на майские праздники. Результаты показали, что большая часть горожан планирует ответственно подойти к ограничительным мерам и провести эти дни дома в кругу близких. Об этом сообщает телеканал "360".
Так, от 57% до 63% респондентов ответили, что отметят майские праздники дома или на даче с родными. От 4% до 7% россиян заявили, что поедут на природу на шашлыки несмотря на ограничительные меры. От 1% до 4% рассказали, что соберутся большой компанией, что в нынешних условиях делать категорически запрещено.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.