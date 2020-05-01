Больше половины россиян останутся дома на майские праздники

Сайт стопкоронавирус.рф провел опрос среди жителей России на тему их планов на майские праздники. Результаты показали, что большая часть горожан планирует ответственно подойти к ограничительным мерам и провести эти дни дома в кругу близких. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, от 57% до 63% респондентов ответили, что отметят майские праздники дома или на даче с родными. От 4% до 7% россиян заявили, что поедут на природу на шашлыки несмотря на ограничительные меры. От 1% до 4% рассказали, что соберутся большой компанией, что в нынешних условиях делать категорически запрещено.