Медведев: из-за пандемии станут востребованнее новые формы занятости

Новые формы занятости станут востребованнее, чем когда-либо. Такой исход возможен в том случае, если пандемия коронавируса будет распространяться волнами. Из-за этого заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал взглянуть на регулирование трудовых отношений по-новому.

"Пандемия может распространяться волнами, режим самоизоляции может вводиться попеременно то там, то здесь в зависимости от развития ситуации. Поэтому эти новые профессии, они, по всей вероятности, окажутся более востребованными, во всяком случае, новые формы занятости", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Как освоение новых цифровых технологий повлияет на рынок труда

Дмитрий Медведев добавил, что многие россияне в текущий момент перешли на удалённую работу. Помимо этого, компании активно осваивают новые цифровые технологии. С одной стороны, они предоставляют сотрудникам широкие возможности для самореализации, а с другой — создают риски потерять работу и стать невостребованными на рынке труда.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отдал распоряжение разработать до 25 мая план по восстановлению занятости, дохода и роста экономики страны. Ожидается, что реализация этого плана обеспечит возобновление восстановление деловой жизни страны и оживит рынок труда. Помимо этого, через долгосрочные структурные изменения экономика должна вернуться на траекторию роста.