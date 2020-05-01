Большинство россиян собираются провести майские праздники дома

Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники. Большинство респондентов выразили намерение провести эти дни дома или на даче — разумеется, соблюдая режим самоизоляции.

"От 57% до 63% опрошенных заявили, что проведут выходные дома, соблюдая режим самоизоляции, от 26% до 38% поедут на дачу с семьей, от 4% до 7% планируют устроить шашлыки с друзьями, от 1% до 4% позовут гостей", — говорится в сообщении.

Опрос проводился в мессенджерах Telegram и Viber

Опрос проводился 30 апреля в Telegram-канале "стопкоронавирус.рф" и в однимённом сообществе в мессенджере Viber. Россиянам, отдыхающим в период с 1 по 5 мая, предложили выбрать один из четырёх представленных вариантов проведения досуга: дом, дача, шашлыки с друзьями или совместные посиделки с друзьями и соседями. О своих планах на майские праздники рассказали свыше 125,6 тысячи принявших участие в опросе россиян.