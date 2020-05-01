Джабаров о фильме "Шугалей": россияне узнают правду

Художественный фильм "Шугалей", основанный на реальных событиях, позволит россиянам понять, насколько сложные процессы сейчас происходят на территории Ливии, а также увидеть, в каких условиях находятся захваченные боевиками социологи из РФ. Такое мнение выразили член Совфеда Владимир Джабаров и политолог Владимир Шаповалов.

Фильм будет показан на телеканале НТВ 1 мая в 21.00 по Москве. В основу сюжета легла история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены боевиками во время проведения исследований в Ливии. Они более года находятся в неофициальной тюрьме "Митига", которую охраняют члены радикальной группировки RADA. Никаких обвинений им до сих пор не предъявлено, а любой контакт с адвокатами строго воспрещается со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое контролирует эту территорию страны.

Декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов считает, что создание этого фильма является важным гражданским поступком, за который все, кто трудился над картиной, заслуживают отдельной благодарности. Он пояснил, что история Шугалея и Суэйфана по-прежнему нешироко известна не только в мире, но и в России. Кино же позволит на это повлиять.

"Ситуация связана с тем, что граждане России занимались абсолютно мирным делом, более того, полезным с точки зрения ливийских граждан. Уже несколько месяцев по отношению к ним продолжается беззаконие", — отметил Шаповалов.

Политолог считает, что важно трепетно относиться к ситуациям подобного рода. Поэтому государство и общество должны сплотиться для того, чтобы отстаивать интересы каждого российского гражданина, попавшего в такую ситуацию. Также необходимо привлекать правозащитные организации, которые не всегда озабочены проблемой защиты россиян, находящихся в тюрьмах разных стран мира.

Ситуация в Ливии сейчас очень нестабильна, заметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ведущие страны мира, в том числе Россия, сейчас призывают стороны конфликта придерживаться договоренностей.

"Пока в Ливии не будет нормального законного правительства, те проблемы, которые там возникают в отношении попавших под заключение, решены не будут. А посмотреть фильм будет интересно. Люди смогут узнать, что там в Ливии происходит", — заключил Джабаров.

Роль Максима Шугалея в фильме исполнил Кирилл Полухин. В одном из интервью он заметил, что его персонаж, как и прообраз, является храбрым и смелым человеком, который героически переносит тяжелые обстоятельства, где он оказался.