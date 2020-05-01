Российских младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием

С нового учебного года всех российских младшеклассников будут кормить бесплатно. Такой закон вступил в силу сегодня, 1 мая. Отмечается, что школы должны перейти на обеспечение учащихся младших классов горячим питанием в период с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.

Младшеклассники будут получать бесплатное горячее питание один раз в день. Помимо этого, усилится контроль за качеством еды в школьных столовых. Теперь образовательные учреждения будут обязаны публиковать на своём сайте всю информацию об организации бесплатного питания, вплоть до полного меню.

"Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей", — подчеркивал Вячеслав Володин.

Другие законы, вступившие в силу 1 мая

Сегодня, 1 мая, начали действовать и другие законы. Теперь нарушение требований к антитеррористической защищенности религиозных объектов наказывается штрафом. Для физических лиц он составляет 3 тысячи рублей, а для юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Помимо этого, с сегодняшнего дня отменяется комиссия за переводы на сумму менее 100 тысяч рублей между физическими лицами в системе быстрых платежей. При превышении этого лимита комиссия составит 0,5%.

А завтра, 2 мая, вступит в силу постановление правительства о льготной ипотеке. Ставка на весь срок кредита составит 6,5% годовых. Такая госпрограмма будет действовать до 1 ноября текущего года.